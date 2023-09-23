Абдулрашид Садулаев: скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж!

Капитан сборной России по вольной борьбе двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев сообщил, что успешно перенёс операцию по поводу травмы шеи, полученной на чемпионате мира – 2023 в Белграде.
«Операция прошла успешно. Впереди курс реабилитации и много работы. Благодарен вашим тёплым словам и пожеланиям. Спасибо Дмитрию Николаевичу Дзукаеву и его команде за высокий профессионализм. Скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж!» — написал Садулаев в соцсетях.
Напомним, в понедельник, 18 сентября, лидер команды из-за повреждения не смог завершить полуфинальную схватку чемпионата мира в весе до 97 кг с выступающим за Бахрейн одноклубником Ахмедом Тажудиновым и сразу же улетел в Москву. Также рассматривался вариант лечения в Германии, но Садулаев предпочёл оперироваться у известного нейрохирурга Дмитрия Дзукаева, к которому часто обращаются борцы.
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