Российские борцы Милад Алирзаев и Аслан Висаитов не сумели преодолеть квалификацию ЧМ-2023

Обладатель Кубка мира – 2020, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2021 российский борец греко-римского стиля Милад Алирзаев не сумел преодолеть квалификационный раунд чемпионата мира – 2023 в весовой категории до 87 кг. Россиянин уступил Эксаусу Мукубу из Норвегии со счётом 1:7.

Также не сумел преодолеть квалификацию россиянин Аслан Висаитов, выступающий в весовой категории до 67 кг. Он уступил Алмату Кебиспаеву из Казахстана со счётом 0:9.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.