Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские борцы Милад Алирзаев и Аслан Висаитов не сумели преодолеть квалификацию ЧМ-2023

Российские борцы Милад Алирзаев и Аслан Висаитов не сумели преодолеть квалификацию ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель Кубка мира – 2020, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2021 российский борец греко-римского стиля Милад Алирзаев не сумел преодолеть квалификационный раунд чемпионата мира – 2023 в весовой категории до 87 кг. Россиянин уступил Эксаусу Мукубу из Норвегии со счётом 1:7.

Также не сумел преодолеть квалификацию россиянин Аслан Висаитов, выступающий в весовой категории до 67 кг. Он уступил Алмату Кебиспаеву из Казахстана со счётом 0:9.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.

Материалы по теме
«У нас российский флаг всегда в сердце». Интервью с героем чемпионата мира по борьбе
Эксклюзив
«У нас российский флаг всегда в сердце». Интервью с героем чемпионата мира по борьбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android