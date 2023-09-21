«У нас российский флаг всегда в сердце». Интервью с героем чемпионата мира по борьбе

На чемпионате мира по борьбе у сборной России пока две золотые медали. Титулы в активе Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова. Последний и вовсе всё сделал максимально красиво – убрал в решающей схватке американца, а после победы дал волю эмоциям: успех он посвятил погибшему недавно отцу.

«Чемпионат» обстоятельно поговорил с Заурбеком и расспросил о самой сложной схватке на чемпионате мира, олимпийских перспективах, переживаниях после гибели отца и даже… об осетинских пирогах его мамы.

Неприступный чемпион раскрылся с другой стороны.

«На соревнования нужно ехать только за золотом»

– Заурбек, какую схватку можете назвать самой сложной на ЧМ-2023?

– До финала самой сложной была схватка с Хетиком Цаболовым. Я проигрывал, но удалось сравнять счёт и выйти вперед. И первая схватка с Кенчадзе тоже прошла тяжело. Я вёл в счёте, а потом начал проигрывать, улетел на четыре балла. Пришлось собраться и вернуть эти проигранные очки. Был уверен в себе, боролся до конца. Знал и был уверен, что если мне нужно взять два или четыре балла, то брал их. Было непросто и в схватке с иранцем Эмами.

– Как прокомментируете финал с американцем Кайлом Дейком?

– Финальная схватка шла непросто. В первый соревновательный день я хорошо поработал. А на следующий день не очень хорошо восстановился. У нас утром было взвешивание, и нужно было поддерживать нужный вес. Считай, что ты не восстанавливаешься ночью. Но я верил в свою победу и шёл до конца. С божьей помощью всё получилось.

– Если сравнивать Кайла Дейка образца 2021 и 2023 годов, есть ли изменения?

– Думаю, он не изменился. Я с ним первый раз боролся. Это сильный соперник, его титулы говорят за него. Следующая моя с ним схватка пройдёт без ошибок – будем для этого работать.

– Вы следили за прошлым чемпионатом мира? Как бы оценили своё состояние ровно год назад? Смогли бы бороться за золото?

– Да, следил. В финале весовой категории 74 кг год назад сошлись Кайл Дейк и Таймураз Салказанов. Мы болели, конечно, за Салказанова, потому что он наш земляк. А смог бы я их превзойти? Победителей не судят.

– Не возникло каких-то особых трудностей при возвращении на международную арену после двухлетней паузы?

– Нет, такого не было. Тяжело бывает, когда вообще не выступаешь на ковре. Для меня же самое главное – настрой. Как настроишься – так и будешь бороться. Если настрой будет слабеньким, 50 на 50, то и весь турнир будет так складываться. На соревнования нужно ехать только за золотом.

Заурбек Сидаков (справа) Фото: United World Wrestling/Getty Images

«Сегодня говорили, что едем, а завтра – что не едем»

– Как проходила подготовка к чемпионату мира? Сложно ли было подгоняться по весу?

– Подготовка всегда проходит тяжелее, чем сам чемпионат. Готовились по два-три месяца. Мы полностью закрываемся, отказываем себе во всем. Но если говорить об этом чемпионате мира, то он мне дался очень тяжело. Я все шесть схваток на этом турнире отборолся, и все были тяжёлыми.

– Влияла ли на подготовку к турниру неопределенность с допуском?

– Было тяжело, когда сегодня говорили, что едем, а завтра — что уже не едем. Человек в такой ситуации где-то расслабляется. Слава богу, что нас допустили. Так как была проведена хорошая подготовка, нам просто нужно было выходить на ковёр и делать свое дело. Некоторые ребята из команды проиграли. Кто-то, может быть, не справился с давлением, кто-то расслабился.

– В конце июля на Кубке Содружества — 2023 вы проиграли в финале Тимуру Бижоеву. Не засомневались тогда в собственной форме и состоянии?

– Я был готов тогда. Но не было мотивации. Отсюда и ошибка в конце схватки, расслабился, получается, и потерял фокус.

«Если бы меня зажимали, я бы боролся до конца»

– В финале ЧМ-2023 вы сняли повязку с головы. Она мешала?

– Да. Слишком туго мне перевязали, и она давила на голову. Кровь плохо поступала. В моменте даже чуть-чуть поплыл. Я её уже во время схватки начал снимать, но американец в этот момент начал нападать. Однако в перерыве её все-таки снял и уже вздохнул.

– Сейчас всё нормально?

– Да, всё хорошо. Швы наложили, уже заживает.

– В Сети гуляет фотография, которую все обсуждают. Вы вдвоём на пьедестале якобы пытаетесь что-то объяснить американцу. Что там было?

– Кадр так забавно получился (улыбается). Хетик его просто поздравлял.

– Не было ощущения, что во время финала судьи чуть более благосклонно относились к Дейку?

– Не знаю. Я просто делал своё дело. Выходил бороться и ни на что не рассчитывал. Только на себя. Очень сильно хотел выиграть. Даже если бы меня и зажимали, то я бы всё равно боролся до конца.

– Когда взяли телефон после победы, кому ответили первым?

– Я уже и не вспомню (улыбается)! Было очень много сообщений и звонков. Даже маме не успел сразу позвонить. Потому что как только телефон доставал, так звонки и сообщения шли.

Хотел бы поблагодарить всех, кто за меня болел, переживал. Огромное спасибо всем, кто сидел у экранов!

«Все свои выступления буду посвящать отцу»

– О том, что вы посвятили победу отцу, сказано много. Какую роль он сыграл в вашей жизни?

– Он меня всегда поддерживал, мотивировал. Был главным болельщиком. Он очень сильно любил борьбу. Всегда за всеми следил. Всё делал для меня, чтобы я просто боролся и ходил на тренировки.

– Самая лучшая память – это продолжать карьеру и побеждать?

– В первое время у меня была просто опустошëнность. Я не хотел ничего делать, ничем заниматься, никуда идти. Но спасибо тренерам. Они меня взбодрили и вернули в строй. Чтобы я опять начал тренироваться. Да, все свои выступления я теперь буду ему посвящать.

– Мама, наверное, сейчас за вас ещё больше переживает?

— Я уже взрослый парень (улыбается)! Она, конечно, переживала. Мама очень сильно хотела, чтобы я выиграл. И всё получилось. Очень рад, что её и всех близких обрадовал этой победой.

– Любимое блюдо, которое готовит мама?

– Осетинские пироги. Очень вкусно у неё получаются! Особенно люблю с мясом и картошкой. Это «фыдджын» и «картофджын».

«Олимпиада? Лучше не бежать впереди поезда»

– Когда поднимали флаги на награждении, было обидно, что среди них не оказалось российского? Вместо него было белое пятно.

– У нас российский флаг всегда в сердце. Конечно, с ним было бы намного лучше и приятнее. Но сейчас такое время.

– Главный тренер команды Хаджимурат Гацалов сказал, что вы из тех, кто никогда не подведет. Как прокомментируете эти слова?

— Хочу Хаджимурата Солтановича поблагодарить за то, что дал мне шанс. За то, что он во мне уверен.

– Впереди Олимпиада в Париже? Начинаете готовиться к ней?

– Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет ещё ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как бог даст, так и будет.

«Садулаев? Он нужен нам!»

– Не возникает ли желания быть капитаном сборной России? Сказать Абдулрашиду Садулаеву, мол, я пока здесь за главного.

– Он достойный человек. И это важно. Он меня всегда поддерживал в трудные минуты. А сейчас я его поддерживаю: написал ему, пожелал скорейшего выздоровления. На самом деле, команда за него очень сильно переживает. Травмы ведь притупляют спортсмена, не дают возможности реализовать себя.

– Садулаев нужен команде как воздух?

– Это даже мягко сказано! Он капитан, двухкратный олимпийский чемпион. Когда он приходит в зал, то появляется особая атмосфера. Он нужен нам!

– Разрешите вечный спор среди болельщиков. Какая же школа борьбы лучше: осетинская или дагестанская? Вы как думаете?

– Ковёр рассудит.

– Вы, кстати, в первый раз в Белграде?

– Да.

– Как он вам?

– Впечатления плохими быть не могут. Я же выиграл здесь! Этот город мне запомнился именно золотом и поясом чемпиона мира. Всегда с улыбкой на лице буду вспоминать о Белграде.

– Как встретили соперники российских борцов?

– Прекрасно. Как и всегда.

– В чëм феномен борьбы и борцов? В этом виде спорта ведь практически нет политических скандалов. Все настроены по-дружески, даже по-братски.

– Мы, борцы, всегда друг к другу уважительно относились и относимся. У нас борьба начинается и заканчивается рукопожатием.

«Я никогда не любил проигрывать»

– Помните свою первую тренировку?

– Да, это было в Беслане. Пришёл на тренировку в подштанниках и футболке после школы. Тренировался в носках. Даже сменную одежду с собой не взял. Побегал, поигрался и обратно вернулся домой.

– Сколько вам тогда было?

– В первый раз я пришел на борьбу в 2004 году. Мне тогда было восемь лет. Но потом случился теракт в Беслане. Я пропустил два года. И уже в 2006 году пришел окончательно.

– Сильно изменился тот 10-летний мальчишка?

– Я уже и не помню, каким тогда был. Но никогда не любил проигрывать. Даже в школе во время эстафет, различных игр не любил проигрывать.

– А если проигрывали, то…?

– Тренировался больше — и всё. Бегал сам кроссы, ускорения. Всегда хотел быть лучшим.

Заурбек Сидаков (справа) Фото: United World Wrestling/Getty Images

«Человеку не надо в кого-то играть»

– Заурбек, вы очень простой в общении человек. В разговоре с вами нет ощущения, что вы зазнались, «поймали звезду». Как сохранять эту человеческую простоту?

– Человек с рождения должен быть таким. Не надо играть в кого-то. Если в человека это не вложено с детства, то он таким не станет.

– Помнится, вы как-то открывали матч футбольной «Алании». Следите за играми команды?

– Да, не так пристально, но слежу. Хочу, чтобы они вышли в Премьер-Лигу.

– Уже третий год подряд не получается.

– Да-да. Но в этом году, думаю, получится. Они сейчас на первом месте.

– Но последний матч они проиграли махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3.

– Да? А когда это было?

– 18 сентября.

– Я здесь чуть-чуть отошёл от дел (смеётся). Не знал.

«Секрет успеха – в дисциплине»

– У Садулаева есть своя школа борьбы. У вас нет подобных планов?

– Для того чтобы создать школу борьбы, нужны финансы. У меня нет такой возможности.

– У вас есть кумир в борьбе?

— Я в детстве подражал Бесику Кудухову. Мне нравился его характер. Он был одним из тех, кто проявлял очень сильный дух. Смотря на него, сам тоже вырос. Мне даже посчастливилось с ним потренироваться. Он дал мне многое.

– Может ли получиться так, что вы уйдёте в ММА?

– У меня пока другие планы. В виде Олимпийских игр.

– Вес менять не планируете?

– У меня нормальный вес. Стабильный. Не приходится гонять его. Чувствую себя комфортно.

– Главный вопрос – в чём секрет успеха?

— В дисциплине. Дисциплина бьёт класс.