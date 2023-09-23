Мамиашвили: украинских борцов могли бы разорвать за фото с россиянами

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что борцовское сообщество с пониманием относится к отказу украинских атлетов фотографироваться с российскими спортсменами на чемпионате мира — 2023 в Белграде (Сербия). Глава ФСБР подчеркнул, что подобные действия могут привести к негативным последствиями для украинцев на родине.

«Кроме наших украинских братьев, эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять — их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть. Никакого злорадства нет, всё борцовское сообщество с понимаем к этому относится, их пытаются поддержать. Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат, — здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.