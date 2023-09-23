Мамиашвили: украинских борцов могли бы разорвать за фото с россиянами

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что борцовское сообщество с пониманием относится к отказу украинских атлетов фотографироваться с российскими спортсменами на чемпионате мира — 2023 в Белграде (Сербия). Глава ФСБР подчеркнул, что подобные действия могут привести к негативным последствиями для украинцев на родине.
«Кроме наших украинских братьев, эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять — их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть. Никакого злорадства нет, всё борцовское сообщество с понимаем к этому относится, их пытаются поддержать. Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат, — здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
- 23 сентября 2023
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20
-
00:22
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:29
-
23:17
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:04
-
17:42
-
16:57
-
16:13
-
14:09
-
13:20
-
11:52
-
11:47
-
10:59
-
10:38
-
10:18
-
09:47