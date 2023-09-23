Тренер сборной России по борьбе: мы с американцами обнимаемся при встрече

Тренер сборной России по вольной борьбе Владимир Модосян рассказал об отношениях с американскими коллегами на чемпионате мира в Белграде.

«Когда американцы встречают россиян, то мы обнимаемся. Любим друг друга. Все нормальные люди, такие же, как и мы. Никаких проблем не было. Борцы – мужественные люди. Это же глупо – бояться. Нельзя мыслящего здраво человека ставить в рамки. Когда появляются рамки, то это же не спорт?!

Я думаю, что нельзя жить в ненависти. У тебя и организм придёт в негодность. Ты уже становишься больным. А спорт – это здоровье. Некоторые говорят, что в большом спорте мало здоровья. Я так не считаю. Конечно, бывают мелкие травмы, но они случаются у любого человека. Но спорт мобилизует», — сказал Модосян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.