«Чемпион не появляется за год. Чудес не бывает». Интервью с тренером сборной по борьбе

Главными героями на чемпионате мира – 2023 по борьбе в сборной России стали борцы-вольники. У них четыре медали, две из которых – золотые. Но надо признать, что и досадных моментов было немало: одна только травма Садулаева и его снятие с полуфинала чего стоят.

Но медальный зачёт – это цифры. А есть ещё и смыслы. И об этих смыслах «Чемпионату» рассказал один из тренеров сборной по вольной борьбе Владимир Гегамович Модосян – обладатель Кубка мира 1985 года и чемпион мира 1986-го.

Опытный наставник призывает смотреть на вещи шире: и на ситуацию с Садулаевым, и на поражения, и на санкции против России в спорте.

После разговора с ним смотришь на всё немного с другой стороны.

«Нет спортсмена, который не проигрывал бы. Это горький, но нужный опыт»

– Владимир Гегамович, как оцените результат сборной по вольной борьбе – четыре медали?

– Результат хороший, но мы могли ещё больше. Мы даже не сомневались насчёт веса до 57 кг и первого места Угуева. Чего стоит Садулаев в весе до 97 кг! Понятно, у него была травма. Но это человек с характером. Он способен у любого выиграть! Даже Тажудинова мог победить с верной тактикой. Скорее всего, можно было пойти на жертву, но он посчитал, что лучше сохранить здоровье на перспективу. Это правильное решение. Он через не могу выиграл первые схватки, потому что у него уже месяц эта травма. Но всему есть свой предел.

На чемпионат мира мы хотели взять человека с характером, который может выиграть. Да, у нас есть и другие ребята, но сегодня Садулаев доказал, что он – первый.

Ребята долго не боролись, да. Но это не оправдание. Это один из факторов, которые мы учитывали. Мы настраивали их на подвиги. Потому что человек в любом случае должен быть готов. На лицензионных соревнованиях ведь всегда непредсказуемые вещи происходят. Я на собственном опыте видел тех, кто по четыре-пять раз выигрывал чемпионаты мира, а потом не мог олимпийскую лицензию завоевать. Даже Снайдер сейчас не смог стать чемпионом мира. Когда ты на старых заслугах пытаешься выехать, ты уже не авторитет. Это ведь не просто слова, а работа. То, что я вам говорю сейчас, то же самое говорил и ребятам. Да, можно рискнуть и взять лицензию, но ты потеряешь здоровье, которое потом не восстановишь к Олимпиаде. А потом нам говорили бы, что мы угробили молодого парня. Что такое 30 лет?! Это не возраст для олимпийца.

Команда у нас новая, дружная, большой ресурс. Мы притираемся друг к другу. Все опытные. Хаджимурат (Гацалов – главный тренер сборной. – Прим. «Чемпионата») – опытный борец, он логически мыслит. У него есть культура.

– В Белграде неудачно выступили Владислав Валиев и Арслан Багаев.

– Багаев лучше всех тренировался. Я уверен, что он будет бороться с Яздани и остальными. Мы его так настраивали, что он должен был разорвать там! Он же №1 в России в этом весе, и он должен так себя вести.

– Почему у него не получилось?

– Он попался на «промокашку». Это горький, но очень нужный опыт. Не все могут себя проявить в подобной ситуации. Зато он сейчас психологически перестроится. Нет спортсмена, который не проигрывал бы. Фадзаев, что ли, не проигрывал?! Да, любой через это проходил.

– Сейчас закаляется сталь?

– Да. Мы объясняем, как не допускать ошибки. Но люди по-своему понимают. Это работа не одного дня. Опытные борцы тоже допускают такие же ошибки. Пусть никто не говорит, что олимпийский чемпион уже всё понимает и знает. Нет! Там всё равно нужно продолжать работу. Каждый человек нуждается в помощи. На ошибках учатся, но лучше, конечно, слушать, когда тебе что-то говорят. Задача тренера заключается в том, чтобы разъяснить очень тонко, разными способами донести информацию, а не ругать. Они очень хорошие ребята. Но, чтобы воспитать олимпийца, нужно проработать не один год. Таких чудес не бывает, что за один год появится олимпийский чемпион.

Нашим результатам не должно быть оправданий. Есть над чем работать и нам, тренерам. Никому нельзя ничего прощать. Есть работа, и они должны её выполнять.

«Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами. А всё остальное — вынужденная мера»

– Вы в 1986 году стали победителем Игр доброй воли, которые проходили в Москве и были задуманы как альтернатива Олимпиаде. Сейчас в нашем спорте похожая ситуация. Как оцениваете такую тенденцию?

– Это вынужденная мера. Олимпиаду не сравнишь ни с какими стартами. А Игры доброй воли, Игры дружбы – это для материальной и духовной поддержки спортсменов. У каждого спортсмена есть свои проблемы. Сильных нужно поддержать, чтобы они за собой повели других людей. Это все взаимосвязано, происходит цепная реакция. Когда ребенок видит Садулаева или кого-то ещё, то он же хочет быть на него похожим, понимаешь? Молодёжь растёт, нация остаётся здоровой. Мы должны помочь сильным, чтобы то большинство слабых тянулось за ними. Люди ломаются в тяжёлые времена. Надо поддерживать дух. Спорт и спортсмены должны быть, несмотря ни на что. У них должно быть будущее.

– Расскажите о планах сборной. Какие задачи стоят перед тренерским штабом теперь?

– Надеемся, что попадём на Олимпиаду. Никакой гарантии пока нет. Но я всегда мыслю оптимистично, думаю о хорошем. Политика – дело тонкое. Жизнь меняется, и я думаю, что так долго продолжаться не может. Настанет время, и справедливость восстановится. Как бы ни было, каждый хочет жить спокойно. Спорт и творчество снова будут. У нас нет другого выхода. Спорт ведь разгружает человека. Это лучшее место для реализации и выплёскивания эмоций.

Я бы не был в спорте, если бы я не любил людей. Почему я их должен ненавидеть? Я не понимаю. Сегодня все те, кто отменяет спорт, запутались. Они сами не понимают, чего творят. Они думают, что их это не коснётся. Наркобароны тоже работают, деньги зарабатывают и думают, что они не станут наркоманами. Но жизнь – бумеранг. Я ничего не придумываю, но всё возвращается. Это заложено природой. Спорт и соревнования помогают становиться нормальным человеком. Между людьми происходят соревновательные отношения. Когда американцы встречают россиян, то мы обнимаемся. Любят друг друга. Все нормальные люди, такие же, как и мы.

– Как у вас проходило общение на чемпионате мира с американцами?

– Никаких проблем не было. Борцы – мужественные люди. Это же глупо – бояться. Нельзя мыслящего здраво человека ставить в рамки. Когда появляются рамки, то это же не спорт?!

Я думаю, что нельзя жить в ненависти. У тебя и организм придёт в негодность. Ты уже становишься больным. А спорт – это здоровье. Некоторые говорят, что в большом спорте мало здоровья. Я так не считаю. Конечно, бывают мелкие травмы, но они случаются у любого человека. Но спорт мобилизует.

Если ты сохранишь любовь к людям, то ты будешь сильным человеком. Многие принимают доброту за слабость. Нет! Наоборот, это очень сильный человек. Добрый может помочь, а слабый никогда этого не сделает. Поэтому в нашем желании попасть на соревнования нет ничего плохого. Спорт – это про личности. Все качества, которые есть в спорте, передаются нашим детям, нашему будущему. Всякими санкциями мы разрушаем человеческую природу.