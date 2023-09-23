Тренер сборной России по борьбе Модосян: нашим результатам не должно быть оправданий

Тренер сборной России по вольной борьбе Владимир Модосян подвёл итоги чемпионата мира в Белграде, на котором наши борцы завоевали четыре медали, две из которых золотые, и четыре олимпийские лицензии из шести возможных.

«Результат хороший, но мы могли ещё больше. Мы даже не сомневались насчёт веса до 57 кг и первого места Угуева. Чего стоит Садулаев в весе до 97 кг! Понятно, у него была травма. Но это человек с характером. Он способен у любого выиграть! Даже Тажудинова мог победить с верной тактикой. Скорее всего, можно было пойти на жертву, но он посчитал, что лучше сохранить здоровье на перспективу. Это правильное решение. Он через не могу выиграл первые схватки, потому что у него уже месяц эта травма. Но всему есть свой предел.

Ребята долго не боролись, да. Но это не оправдание. Это один из факторов, которые мы учитывали. Мы настраивали их на подвиги. Потому что человек в любом случае должен быть готов. На лицензионных соревнованиях ведь всегда непредсказуемые вещи происходят. Я на собственном опыте видел тех, кто по четыре-пять раз выигрывал чемпионаты мира, а потом не мог олимпийскую лицензию завоевать. Даже Снайдер сейчас не смог стать чемпионом мира. Когда ты на старых заслугах пытаешься выехать, ты уже не авторитет.

Это ведь не просто слова, а работа. То, что я вам говорю сейчас, то же самое говорил и ребятам. Опытные борцы тоже допускают такие же ошибки. Пусть никто не говорит, что олимпийский чемпион уже всё понимает и знает. Нет! Там всё равно нужно продолжать работу. Каждый человек нуждается в помощи. На ошибках учатся, но лучше, конечно, слушать, когда тебе что-то говорят. Задача тренера заключается в том, чтобы разъяснить очень тонко, разными способами донести информацию, а не ругать. Они очень хорошие ребята. Но, чтобы воспитать олимпийца, нужно проработать не один год. Таких чудес не бывает, что за один год появится олимпийский чемпион.

Нашим результатам не должно быть оправданий. Есть над чем работать и нам, тренерам. Никому нельзя ничего прощать. Есть работа, и они должны её выполнять», — сказал Модосян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.