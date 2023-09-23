Олимпийский чемпион с Украины Жан Беленюк потерпел поражение в 1/8 финала ЧМ-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, украинский политик Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

В 1/8 финала Беленюк проиграл лидеру посева турецкому борцу Али Ченгизу. Стоит отметить, что Беленюк сохраняет шансы на отбор в утешительные схватки и возможность побороться за медаль и олимпийскую лицензию. Для этого необходимо, чтобы Ченгиз дошёл до финала. Утешительные и медальные схватки в его весовой категории пройдут 24 сентября.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе продлится до 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.