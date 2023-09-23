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Сборная России по греко-римской борьбе не завоевала ни одной олимпийской лицензии на ЧМ

Сборная России по греко-римской борьбе не завоевала ни одной олимпийской лицензии на ЧМ
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Сборная России по греко-римской борьбе не смогла завоевать ни одной олимпийской лицензии на чемпионате мира – 2023, который завершается в Белграде (Сербия).

Российским «классикам» в Белграде удалось выиграть лишь одну медаль — бронзу. Её обладателем стал Ауэс Гонибов, выступающий в весовой категории до 82 кг. В поединке за бронзу в неолимпийской весовой категории Гонибов оказался сильнее действующего чемпиона мира, представителя Турции Бурхана Акбудака. Поединок завершился со счётом 6:3 в пользу россиянина.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе продлится до 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.

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