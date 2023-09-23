Никита Нагорный — о санкциях со стороны Канады: не ведитесь на провокации, мы выше этого!

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде Никита Нагорный отреагировал на попадание в санкционный список Канады. В качестве комментария Нагорный выложил в своём телеграм-канале сообщение от канадского болельщика. В переводе с английского языка там говорится: «Хочу увидеть тебя на Олимпиаде-2024 в Париже. Никита, весь мир этого хочет. Пожалуйста!!!»

«Сегодня журналисты хотят мой комментарий по поводу решения Канады. Вот ответ от канадского болельщика.

Мы находимся сейчас на сборе в Абу-Даби, изучаем элементы, набираем форму и готовимся к следующему, 2024 году.

Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно! Не ведитесь на провокации, мы выше этого!» — написал Нагорный в своём телеграм-канале.