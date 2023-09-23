Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 23 сентября

23 сентября на Кубке мира по регби, проходящем во Франции, прошли три игры 3-го тура в группах B, C и D.

В квартете B на Стад де Франс прошло противостояние трёхкратных победителей Кубка сборной ЮАР и команды Ирландии. Игра лидеров группы между собой завершилась победой ирландцев со счётом 13:8. В группе C регбийные сборные Грузии и Португалии так и не выявили победителя. Встреча команд закончилась со счётом 18:18. В группе D национальная команда Англии всухую разгромила сборную Чили. Табло стадиона Пьер-Моруа в Вильнёв-д'Аске зафиксировало разгромный счёт 71:0.

Кубок мира проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Действующим обладателем чемпионского титула является сборная ЮАР, выигрывавшая трофей трижды.