Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 23 сентября
Поделиться
23 сентября на Кубке мира по регби, проходящем во Франции, прошли три игры 3-го тура в группах B, C и D.
В квартете B на Стад де Франс прошло противостояние трёхкратных победителей Кубка сборной ЮАР и команды Ирландии. Игра лидеров группы между собой завершилась победой ирландцев со счётом 13:8. В группе C регбийные сборные Грузии и Португалии так и не выявили победителя. Встреча команд закончилась со счётом 18:18. В группе D национальная команда Англии всухую разгромила сборную Чили. Табло стадиона Пьер-Моруа в Вильнёв-д'Аске зафиксировало разгромный счёт 71:0.
Кубок мира проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Действующим обладателем чемпионского титула является сборная ЮАР, выигрывавшая трофей трижды.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
19:41
-
18:59
-
18:19
-
17:55
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20
-
00:22
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:29
-
23:17
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:04
Партнерский контент