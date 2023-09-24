ВАДА недовольно OCA из-за выступления Северной Кореи под своим флагом на Азиатских играх

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) открыло дисциплинарное дело в отношении Олимпийского совета Азии (OCA) из-за разрешения спортсменам из Северной Кореи выступать на Азиатских играх под своим флагом.

ВАДА запретило представителям Северной Кореи выступать на турнирах под своим флагом в 2021 году, посчитав, что в государстве не создана система контроля за допингом, соответствующая международным стандартам. Однако на Азиатских играх флаг страны представлен как на церемонии открытия, так и в деревне спортсменов.

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх прокомментировал ситуацию: «Организаторы и представители Северной Кореи ведут переговоры с ВАДА, объясняя свою позицию. Сейчас флаг Северной Кореи развевается, вопрос о нём будет решён в будущем. Наше намерение — сделать так, чтобы все спортсмены участвовали и имели возможность участвовать в турнире». Слова Сингха приводит Reuters.

В ВАДА заявили, что Северная Корея всё ещё не соблюдает Антидопинговый кодекс: «Мы написали в OCA и напомнили им о необходимости соблюдения своих обязательств, а также проинформировали организацию об открытии в её отношении дисциплинарного дела».