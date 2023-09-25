Реабилитация борца Садулаева после операции продлится два-три месяца

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, сколько продлится реабилитация двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева после операции.

«Завтра Садулаев выписывается. Мы в постоянном контакте, договорились встретиться. Думаю, минимально реабилитация займёт два-три месяца. Надеемся, что он понемногу начнёт восстанавливать свои физические кондиции», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

По словам Мамиашвили, спортсмен будет выписан из больницы 26 сентября.

Напомним, Садулаев получил травму в полуфинальном поединке чемпионата мира — 2023 по борьбе, который проходил в Белграде с 16 по 24 сентября. При счёте 9:2 в пользу его соперника, борца из Бахрейна Ахмеда Тажудинова Садулаев снялся с турнира из-за повреждения шеи. 22 сентября Садулаев успешно перенёс операцию в одной из московских клиник.

Выход в полуфинал чемпионата мира не гарантировал Садулаеву олимпийскую лицензию. Возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже (Франция) будет весной 2024 года на двух турнирах.