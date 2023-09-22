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Абдулрашид Садулаев перенёс операцию в Москве

Абдулрашид Садулаев перенёс операцию в Москве
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Руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян сообщил, что двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев перенёс операцию.

«Абдулрашида Садулаева успешно прооперировали в Москве. Поправляйся скорее, капитан!» — написал Аванян в соцсетях.

Напомним, Садулаев получил травму в полуфинальном поединке чемпионата мира — 2023. При счёте 9:2 в пользу его соперника, борца из Бахрейна Ахмеда Тажудинова, Садулаев снялся с поединка из-за повреждения шеи. Выход в полуфинал не гарантировал Садулаеву олимпийскую лицензию. Возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже (Франция) будет весной 2024 года на двух турнирах.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.

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