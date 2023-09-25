Анна Пракатень, сменившая гражданство, завоевала золото Азиатских игр
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Спортсменка Анна Пракатень, ранее представлявшая сборную России в академической гребле, завоевала золотую медаль Азиатских игр в составе команды Узбекистана.
Пракатень победила в женской одиночной гонке с результатом 7 минут 39 секунд. Китаянка Лю Жуйци, завоевавшая серебряную медаль, уступила лидеру 10,93 секунды. Бронзовая медаль у японки Сихо Йокенавы.
Напомним, Анна Пракатень выступала за сборную России с 2016 по 2022 год. За это время она стала чемпионкой Европы (2021), а также выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио (2020). 23 апреля президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что Анна сменила спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях.
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