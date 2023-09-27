Аллен потерял шансы сместить с первой строчки рейтинга О'Салливана по итогам British Open

Один из фаворитов рейтингового турнира British Open, снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен, занимающий третье место в рейтинге лучших снукеристов мира, не сумел выйти в 1/16 финала соревнований. В матче 1/32 финала Аллен уступил англичанину Кайрену Уилсону со счётом 0:4 и потерял шансы по итогам турнира возглавить мировой рейтинг, сместив с первой строчки семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана. Для этого Аллену нужно было выиграть British Open. Ранее аналогичных шансов лишился чемпион мира – 2023 по снукеру бельгиец Люка Бресель, который в квалификации проиграл финалисту ЧМ-2016 китайцу Дину Цзюньхуэю со счётом 3:4.
Снукер. British Open – 2023. 1/32 финала
Марк Селби — Тянь Пэнфэй – 4:2
Мэттью Селт — Зак Сурети – 4:1
Робби Уильямс — Джон Хиггинс – 4:1
Кайрен Уилсон — Марк Аллен – 4:0
Рейтинговый турнир British Open — 2023 стартовал в Челтнеме 25 сентября и продлится до 1 октября. Его действующим чемпионом является Райан Дэй, который в прошлогоднем финале одолел Аллена.
Победитель предыдущего крупного турнира Shanghai Masters Ронни О’Салливан отказался от участия в British Open по медицинским причинам. Из-за рецидива травмы локтя, которая мучила его целый год, в Шанхае Ронни с трудом поднял трофей.
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