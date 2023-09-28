Уругвай обыграл Намибию на Кубке мира — 2023

На Кубке мира по регби в среду, 27 сентября, прошёл стартовый матч 4-го тура. В группе A на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в пригороде Лиона Десин-Шарпьё сборная Уругвая победила Намибию со счётом 36:26.

Благодаря этой победе на счету Уругвая стало пять очков после трёх матчей. Команда занимает четвёртое место в группе и пока сохраняет математические шансы на выход в плей-офф. Намибия провела последний четвёртый матч на турнире. На счету африканской сборной ни одного очка и пятое место в группе.

Лидирует в группе A Франция с 13 очками после трёх матчей. У Италии 10 очков после двух игр, у Новой Зеландии пять очков после двух игр.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.