Тренер сборной Чили по регби: мы как клоуны, против которых играют владельцы цирка

Тренер сборной Чили по регби Пабло Лемуан резко раскритиковал World Rugby после разгромного поражения чилийской команды от сборной Англии со счётом 0:71. В частности, специалист указал на неравные условия для команд, являющихся лидерами регби, и сборных, уступающих им в классе.

«Перед Кубком мира мы просим о тестах со сборными первого эшелона и не получаем их. Это похоже на представление, в котором мы клоуны, а против нас владельцы цирка. Это отвратительно! Наши игроки отдали на поле всё, что могли. Это ведь именно то, что хотят видеть от регбистов, не так ли? Однако это несправедливое шоу. Парни не знают ни скорости атаки, ни возможностей других сборных… Мы просто выходим на поле и пытаемся играть так, как умеем.

Повторюсь, парни отдали все силы и заслуживают признания. Но счёт 71:0 — это ужасно! Как можно продолжать развиваться и прогрессировать, когда условия неравны? А знаете, что будет через четыре года? Всё то же самое. Мы снова выйдем против таких же соперников и получим примерно 60 очков. Очень надеюсь, что ситуация изменится. Текущее положение дел не нравится болельщикам и не идёт на пользу регби», — цитирует Лемуана Rugger.

Заключительный матч на Кубке мира по регби 2023 года сборная Чили проведёт 30 сентября в Нанте. Там она встретится со сборной Аргентины.