Половина участников легкоатлетического старта в Дели снялась после прихода допинг-офицеров

В последний день чемпионата союзной территории Дели по лёгкой атлетике, который проходил с 23 по 26 сентября, число участников сократилось вдвое из-за появления на стадиона «Джавахарлал Неру» допинг-офицеров, сообщает The Indian Express.

Сотрудники индийского национального антидопингового агентства посетили соревнования на следующий день после появления в социальных сетях видеозаписи из туалетной комнаты арены, где лежало множество использованных шприцев.

В итоге в финале мужского забега на 100 м в стартовых колодках оказался только один спортсмен — Лалит Кумар. По его словам, остальные семь участников сказали ему, что не будут стартовать, так как испытывают проблемы из-за судорог и мышечного напряжения.

Один из тренеров рассказал, что по окончании забега у девушек в стипль-чезе одна спортсменка продолжала бежать даже после пересечения финишной черты — сотруднику службы допинг-контроля пришлось догонять её, чтобы взять пробу.

В финале забега на 100 м в категории U-20 стартовали всего трое атлетов, также лишь один участник выступил в метании молота среди спортсменов категории U-16.

По словам президента легкоатлетической федерации Дели, некоторые спортсмены не пришли на церемонию награждения и не забрали свои медали, так как опасались, что их заставят сдавать пробы.

В туалете стадиона позднее были обнаружены пустые пакеты с инъекционным препаратом рекомбинантного человеческого эритропоэтина. Лекарство отпускается по рецепту и используется для лечения анемии, но способно повышать работоспособность и уровень гемоглобина в крови.