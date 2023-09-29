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Мошенники развели чемпионку мира Тимошинину на 1 млн рублей от лица спортивной федерации

Мошенники развели чемпионку мира Тимошинину на 1 млн рублей от лица спортивной федерации
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Чемпионку России, Европы и мира по прыжкам в воду Светлану Тимошинину мошенники развели более чем на 1 млн рублей, обратившись к спортсменке от лица президента спортивной федерации.

Mash сообщает, что мошенники написали Тимошининой сообщение в телеграме якобы от Станислава Дружинина, президента Федерации прыжков в воду России. Спортсменка ничего не заподозрила, увидев в фото профиля изображение главы федерации, и стала вчитываться в сообщение. В нём было сказано, что вскоре Тимошининой позвонят из организации и дадут инструкции.

Затем на телефон спортсменки поступил звонок с неизвестного номера, в котором Светлане Тимошининой сообщили, что она находится в опасности: в её отношении якобы могут завести уголовное дело из-за перевода денег со счетов в недружественные страны.

Потом спортсменке якобы звонили из ФСБ и ЦБ и сообщали о необходимости перевода денег на «безопасный счёт». Тимошинина сняла деньги и передала их курьеру. Только спустя некоторое время она поняла, что её развели, и обратилась в полицию. Сейчас в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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