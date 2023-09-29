Гацалов: против, чтобы легионеры тренировались с нами. Мы их готовим, а они нас обыгрывают

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, почему выступает против совместной подготовки с легионерами и недоволен переходами спортсменов в другие сборные.

«Забирают медали, это неприятно. У нас сейчас будет принципиальная позиция: на сборах не будет ни одного легионера. И я против того, чтобы легионеры тренировались с нами в залах. Почему? Мы их готовим, а потом они нас на ЧМ обыгрывают. Если спортсмен решил выступать за другую страну, то пускай тренируется там или в частных клубах.

Я против того, чтобы ребята уходили и составляли нам конкуренцию. Вот вам наглядные примеры: Мусукаев и Тажудинов. Они обыгрывают наших же спортсменов. Тот же Хетик Цаболов представляет для нас большую угрозу. Да, свой парень. Я к нему отношусь с большим уважением. Это большая проблема для всей сборной. Мы будем тренироваться в закрытом формате, без съёмок», — цитирует Гацалова «Осетия-Ирыстон».