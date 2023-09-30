Новая Зеландия победила Италию и вышла на второе место в группе A

На Кубке мира по регби в пятницу, 29 сентября, прошёл матч 4-го тура в группе A. На стадионе «Парк Олимпик Лионне» в пригороде Лиона Десин-Шарпьё сборная Новой Зеландии победила Италию со счётом 96:17.

Этот результат позволил «Олл Блэкс» выйти на второе место в турнирной таблице. У Новой Зеландии и Италии на счету по 10 очков после трёх матчей, но команда из Океании имеет преимущество за счёт личной встречи.

Лидирует в группе A Франция с 13 очками после трёх матчей. Четвёртое место занимает Уругвай. Команда набрала пять очков после трёх игр и ещё сохраняет математические шансы на выход в плей-офф. Намибия уже провела все четыре матча и заняла пятое место с нулём очков.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.