Канаева — об успехе Варфоломеев на ЧМ: сложно судить, когда не выступает Крамаренко

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева отреагировала на успех экс-россиянки, ныне выступающей за Германию Дарьи Варфоломеев на чемпионате мира – 2023. Она завоевала на нём пять золотых личных медалей.

«Она не повторила моё достижение, у меня в своё время было шесть золотых медалей за один чемпионат, плюс ещё командная награда. Моё впечатление – счастье и радость за неё. Девочка – молодец. Она очень устойчива психологически. Она сделала 12 выходов чисто – молодец! Мои поздравления ей, и тренерам, и родителям.

Впрочем, моё мнение, когда не выступают Россия с Беларусью, где сильнейшие в мире гимнастки, которые всегда за собою «тянут» остальных спортсменок… Не то, что проще выступать – никогда не бывает простых путей, но… Сложно судить, когда нет лидеров, когда не выступает Крамаренко.

И, к сожалению, нынешние правила мне не очень нравятся. По мне – так очень простая программа. Нет риска, нет элементов, которые выделяются. Очень красивая программа, грамотная работа тренера, всё высчитано по баллам. Есть такие элементы – абсолютно обычные, но ими можно набрать баллы на чемпионский результат. Вот это расстраивает. Нет таких по сложности элементов, какие делала Чащина – смена с поворотом, это мужской балетный прыжок. Или, например, чтобы крутила, как Лала Крамаренко, бешеное количество… Но Даша выучила на «полупальце» — уже хорошо. Раньше у нас лидеры делали в программе такие элементы, которые никто не мог повторить. Вот это были лидеры: Алина Кабаева, Даша Кондакова, которая смешанные формы использовала, Даша Дмитриева, которая двигалась, как кошка. Себя не буду нахваливать, а то некрасиво получится. Вот эти отличия от других на меня производили в гимнастике большее впечатление.

Но, конечно же, за Дашу Варфоломеев и её тренера Юлю Раскину, серебряную призёрку Олимпиады-2000, я очень рада. Кстати, как тренер она очень довольна Дашей, потому что девочка очень послушная, трудолюбивая. Значит, очень хорошую базу дали ей в Барнауле — ведь невозможно взять в 11 лет человека и поставить ему с нуля все те навыки, при помощи которых выигрывают чемпионат мира», — приводит слова Канаевой «Алтайский спорт».