CAS на 4 года дисквалифицировал российского чемпиона мира по вольной борьбе за допинг

Чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Абдуласам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон. При этом изначально проба была помечена московской антидопинговой лабораторией как отрицательная.

Позднее, 27 мая 2021 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал борца невиновным, однако ВАДА и РУСАДА обжаловали это решение в CAS.

Также согласно решению CAS, все результаты Гадисова с 6 августа 2015 года по 5 августа 2019 года будут аннулированы, в том числе серебряная медаль, которую россиянин завоевал на чемпионате мира – 2015.