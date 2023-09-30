Примож Роглич покинет Jumbo-Visma по окончании сезона

Словенский шоссейный велогонщик Примож Роглич подтвердил, что покинет команду Jumbo-Visma по завершении текущего велосезона. Об этом стало известно утром 30 сентября перед стартом гонки Giro dell'Emilia.

Словенский спортсмен, выступавший в составе команды из Нидерландов на протяжении восьми лет, открыто высказался в интервью словенскому телевидению, прояснив все слухи, существовавшие до его заявления.

«Я могу подтвердить, что покидаю команду, в которой нахожусь сейчас. Все остальные подробности я раскрою после окончания сезона, после моей последней гонки. Потому что сейчас я здесь с намерением участвовать в гонках и делать всё возможное, а потом уже всё остальное», — цитирует Роглича Eurosport.