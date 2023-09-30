Примож Роглич покинет Jumbo-Visma по окончании сезона
Поделиться
Словенский шоссейный велогонщик Примож Роглич подтвердил, что покинет команду Jumbo-Visma по завершении текущего велосезона. Об этом стало известно утром 30 сентября перед стартом гонки Giro dell'Emilia.
Словенский спортсмен, выступавший в составе команды из Нидерландов на протяжении восьми лет, открыто высказался в интервью словенскому телевидению, прояснив все слухи, существовавшие до его заявления.
«Я могу подтвердить, что покидаю команду, в которой нахожусь сейчас. Все остальные подробности я раскрою после окончания сезона, после моей последней гонки. Потому что сейчас я здесь с намерением участвовать в гонках и делать всё возможное, а потом уже всё остальное», — цитирует Роглича Eurosport.
Комментарии
- 30 сентября 2023
-
17:38
-
16:58
-
16:56
-
15:20
-
14:30
-
14:13
-
13:13
-
11:13
-
10:56
-
10:15
-
10:11
-
09:49
-
04:40
-
01:14
-
00:45
-
00:29
- 29 сентября 2023
-
23:38
-
20:17
-
18:40
-
18:30
-
14:30
-
14:08
-
13:33
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
10:58
-
05:11
-
01:40
-
01:20
-
01:17
-
00:38
-
00:17
-
00:03
- 28 сентября 2023
-
23:56
Партнерский контент