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Примож Роглич покинет Jumbo-Visma по окончании сезона

Примож Роглич покинет Jumbo-Visma по окончании сезона
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Словенский шоссейный велогонщик Примож Роглич подтвердил, что покинет команду Jumbo-Visma по завершении текущего велосезона. Об этом стало известно утром 30 сентября перед стартом гонки Giro dell'Emilia.

Словенский спортсмен, выступавший в составе команды из Нидерландов на протяжении восьми лет, открыто высказался в интервью словенскому телевидению, прояснив все слухи, существовавшие до его заявления.

«Я могу подтвердить, что покидаю команду, в которой нахожусь сейчас. Все остальные подробности я раскрою после окончания сезона, после моей последней гонки. Потому что сейчас я здесь с намерением участвовать в гонках и делать всё возможное, а потом уже всё остальное», — цитирует Роглича Eurosport.

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