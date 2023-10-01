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Известный велогонщик Петер Саган официально завершил карьеру

Известный велогонщик Петер Саган официально завершил карьеру
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Известный словацкий шоссейный велогонщик Петер Саган официально завершил профессиональную карьеру. Это произошло на однодневке Tour de Vendee. В её рамках Саган, представляющий команду TotalEnergies, выступил в роли разгоняющего и занял девятое место.

Всего за годы своих выступлений 33-летний Саган одержал 121 победу. Он является трёхкратным чемпионом мира, чемпионом Европы в групповой гонке, семикратным победителем спринтерского зачёта престижной многодневки «Тур де Франс» и 12 отдельных этапов гонки. Петер — единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд. Ему покорялись «Ронде ван Влаандерен» и «Париж — Рубе». Отметим, что в 2023 году Сагану не удалось одержать ни одной победы.

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