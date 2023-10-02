Президент ФШР — о втором месте Нестерова: это крупный успех

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал крупным успехом выступление Арсения Нестерова на чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Мексике.

«Поздравляю Арсения Нестерова с крупным успехом на этом важнейшем международном соревновании. Второе место на чемпионате мира среди юниоров — очень приличный результат. На финише турнира наш юниор одержал четыре победы подряд, а в заключительном туре и вовсе обыграл чёрными рейтинг-фаворита соревнования Ханса Ниманна. Это говорит о выдающихся спортивных качествах российского гроссмейстера. Желаю Арсению, всем нашим юниорам и их наставникам новых побед и успехов», — цитирует Филатова ТАСС.

Напомним, Арсений Нестеров занял второе место на турнире, уступив победителю по дополнительным показателям.