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В топ-20 обновлённого рейтинга ФИДЕ среди юниоров сразу два российских шахматиста

В топ-20 обновлённого рейтинга ФИДЕ среди юниоров сразу два российских шахматиста
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В лайв-рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) после чемпионата мира среди юниоров в Мексике произошли изменения.

Россиянин Арсений Нестеров, ставший вице-чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет, поднялся на пять строк рейтинга и оказался на 18-й позиции. Помимо Нестерова, в топ-20 юниорского шахматного рейтинга есть ещё один россиянин — Володар Мурзин. Его место не подверглось изменениям, Володар занимает 13-ю строку рейтинга. На один пункт вниз в таблице сместился Ханс Ниманн (США), он теперь находится на девятом месте.

В лидерской группе без изменений. Лидером юниорского зачёта является французский шахматист Алиреза Фируджа. Представители Индии Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандха занимают второе и третье место соответственно.

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