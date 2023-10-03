Артур Далалоян объяснил, почему его кумиром был Криштиану Роналду

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, в чём в начале своей карьеры равнялся на футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.

«В начале своего пути Криштиану Роналду был для меня примером, как нужно развивать себя, как вести соцсети. Его физическая форма тоже вызывает уважение, хотя он футболист. Я всегда хотел развивать себя как бренд, как личность, чтобы на меня равнялись молодые спортсмены. Пусть мой путь еще длится, но в какой то степени у меня уже получилось», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

Далалоян — чемпион Игр-2020 в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы. Золото чемпионата мира в личном многоборье Артур выиграл в 2018 году.