Марк Селби не сумел защитить титул на рейтинговом турнире по снукеру English Open

Действующий чемпион English Open английский снукерист Марк Селби не сумел защитить титул, проиграв соотечественнику Мартину О'Доннеллу со счётом 2:4. Отметим, что для Марка это был второй матч за день. Сообщаем остальные результаты игрового дня первого из четырёх турниров серии Home Nations.

Снукер. English Open 2023. 1/32 финала

Мартин О'Доннелл — Марк Селби – 4:2

Марк Дэвис — Дэвид Лилли – 4:2

Оливер Лайнс — Мартин Гулд – 4:1

Гэри Уилсон — Доминик Дэйл – 4:3

Рейтинговый турнир English Open – 2023 стартовал накануне, 2 октября, и продлится до 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде. В них также принимает участие семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан, который уже пропустил три турнира в этом сезоне.