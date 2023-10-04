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Марк Селби не сумел защитить титул на рейтинговом турнире по снукеру English Open

Марк Селби не сумел защитить титул на рейтинговом турнире по снукеру English Open
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Действующий чемпион English Open английский снукерист Марк Селби не сумел защитить титул, проиграв соотечественнику Мартину О'Доннеллу со счётом 2:4. Отметим, что для Марка это был второй матч за день. Сообщаем остальные результаты игрового дня первого из четырёх турниров серии Home Nations.

Снукер. English Open 2023. 1/32 финала

Мартин О'Доннелл — Марк Селби – 4:2
Марк Дэвис — Дэвид Лилли – 4:2
Оливер Лайнс — Мартин Гулд – 4:1
Гэри Уилсон — Доминик Дэйл – 4:3

Рейтинговый турнир English Open – 2023 стартовал накануне, 2 октября, и продлится до 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде. В них также принимает участие семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан, который уже пропустил три турнира в этом сезоне.

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