Учёные раскрыли простой способ заставить себя заняться спортом

Учёные из Школы менеджмента Слоана при Массачусетском технологическом институте раскрыли простой трюк, который даст мотивацию для тренировок. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Всегда есть причины отказаться от занятий спортом: не та погода, слишком большая загруженность, усталость. Эксперты выяснили, как пересилить себя и запрограммировать на тренировки.

Исследование показало, что мотивация заразительна. Посты друзей в соцсетях, в которых те рассказывают о своих спортивных успехах, лучше всего «заряжают» на тренировку. По словам авторов, такая мотивация побуждает человека выполнять даже сверх своей ежедневной нормы.

Знание бегового поведения ваших друзей, опубликованное в социальных сетях, может помочь вам бежать дальше, быстрее и дольше.