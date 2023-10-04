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Учёные раскрыли простой способ заставить себя заняться спортом

Учёные раскрыли простой способ заставить себя заняться спортом
Как заставить себя заниматься спортом
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Учёные из Школы менеджмента Слоана при Массачусетском технологическом институте раскрыли простой трюк, который даст мотивацию для тренировок. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Всегда есть причины отказаться от занятий спортом: не та погода, слишком большая загруженность, усталость. Эксперты выяснили, как пересилить себя и запрограммировать на тренировки.

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Исследование показало, что мотивация заразительна. Посты друзей в соцсетях, в которых те рассказывают о своих спортивных успехах, лучше всего «заряжают» на тренировку. По словам авторов, такая мотивация побуждает человека выполнять даже сверх своей ежедневной нормы.

Знание бегового поведения ваших друзей, опубликованное в социальных сетях, может помочь вам бежать дальше, быстрее и дольше.
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