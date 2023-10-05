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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова примет участие в Играх БРИКС в ЮАР

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова примет участие в Играх БРИКС в ЮАР
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Обладательница мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова попала в состав национальной команды России по плаванию на Игры БРИКС, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Помимо Чикуновой в состав женской команды вошли Влада Егги, Дарья Клепикова и Анастасия Маркова. В составе мужской сборной России выступят Роман Акимов, Андрей Волков, Георгий Глазунов и Алексей Ткачёв.

Евгении Чикуновой 18 лет. Она является участницей Олимпийских игр 2020 года в Токио и рекордсменкой мира в плавании на дистанции 200 метров брассом. Также на счету Чикуновой серебряная медаль чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Напомним, Игры БРИКС 2023 года пройдут в городе Дурбан (ЮАР) с 15 по 23 октября 2023 года.

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