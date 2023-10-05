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Олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав ОКР

Олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав ОКР
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил о включений в состав организации региональных олимпийских комитетов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом решении глава ОКР объявил на заседании исполкома организации, которое состоялось сегодня, 5 октября, в Москве.

«Приняли новых членов. Сегодня ими стали региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, эти регионы были приняты в состав России после референдумов и подписания договоров между президентом России Владимиром Путиным и главами этих регионов. Это произошло 30 сентября 2022 года. 5 октября президент России подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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