Победители Олимпийских игр получат по 500 тыс. рублей

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о премиях, которую получат победители Олимпийских игр.

«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будут выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей — для серебряных и 250 тыс. рублей — для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР.

Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть «нейтрализованными», — приводит слова Позднякова ТАСС.