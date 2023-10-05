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Матыцин наградил Третьяка, Тарпищева, Колоскова и других медалями Минспорта России

Матыцин наградил Третьяка, Тарпищева, Колоскова и других медалями Минспорта России
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Министр спорта России Олег Матыцин наградил ряд спортивных функционеров юбилейной медалью, которая посвящена 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В число удостоенных награды вошли глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. В пул также вошли почётный член Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу Евгений Гомельский, почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев и другие заслуженные управленцы в области спорта.

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