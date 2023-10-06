Сборная ЮАР по регби может продолжить защиту титула на Кубке мира без флага и гимна

Действующий обладатель Кубка мира по регби сборная ЮАР через неделю, то есть после 13 октября, может продолжить защиту титула под нейтральным флагом. Это произойдёт, если до этой даты власти страны не внесут в антидопинговое законодательство поправки, соответствующие Всемирному антидопинговому кодексу.

Новые правила вступили в силу ещё в 2021 году, однако в ЮАР пропустили все предыдущие дедлайны на внесение изменений и теперь рискуют остаться без флага, гимна и даже традиционного жёлто-зелёного цвета формы на международных соревнованиях.

«Это будет печальный день, если «Спрингбокс» выиграют чемпионат мира без южноафриканского флага. У нас есть эта проблема, потому что правительство не смогло принять новое законодательство. Это позор. Это позор для нашей страны. Их предупредили заранее.

Это не обсуждается. Вы не можете изменить ситуацию, требовалось только закрепить это в своём законодательстве. Это было сделано ВАДА несколько лет назад, и мы должны соответствовать требованиям ВАДА, но нам не удалось внести изменения в наше законодательство», — приводит слова президента федерации регби ЮАР Марка Александера Times Live.