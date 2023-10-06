ВАДА предупредило OCA о «последствиях» в связи с использованием флага Северной Кореи

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило недовольство позицией Олимпийского комитета Азии (OCA) в связи с использованием организацией на своих турнирах флага Северной Кореи. Согласно постановлению WADA от 7 октября 2021 года, северокорейские спортсмены должны выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, так как в стране нет качественной системы допинг-контроля.

«ВАДА относится к этому вопросу чрезвычайно серьёзно и несколько раз писало в OCA до и после церемонии открытия Азиатских игр, чётко объясняя возможные последствия, которые могут возникнуть для Олимпийского комитета Азии, если этот вопрос будет проигнорирован.

ВАДА разочаровано тем, что OCA всё ещё не предприняло шагов для соблюдения условий выступлений КНДР на соревнованиях. ВАДА будет следовать надлежащей процедуре, чтобы обеспечить соответствующие последствия отказа OCA выполнять свои обязательства как подписанта Кодекса», — приводит заявление WADA издание AFP.