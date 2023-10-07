Бах заявил, что условия допуска россиян на международные старты не подлежат обсуждению

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), заявил, что рекомендуемые МОК условия для участия российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов «не подлежат обсуждению».

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям индивидуальных нейтральных атлетов из России и Беларуси, которые не высказывают активной поддержки СВО и не имеют отношения к силовым структурам.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования были организованы без серьёзных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе.

В этих жёстких условиях мы даём возможность спортсменам соревноваться и вносить свой вклад во взаимопонимание и мир. Мы видели, что это получает всё большую поддержку.

Из России поступили некоторые комментарии по поводу этих условий. Хотелось бы ещё раз уточнить то, что мы говорили с самого начала — эти условия не подлежат обсуждению, мы не будем от них отказываться. Они должны строго соблюдаться, чтобы придать этому подходу авторитет и поддержку, которой он пользуется среди общественности, спортсменов и международного сообщества. Эту поддержку нужно зарабатывать изо дня в день строгим соблюдением условий», — приводит слова Баха Inside the Games.