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Бах заявил, что условия допуска россиян на международные старты не подлежат обсуждению

Бах заявил, что условия допуска россиян на международные старты не подлежат обсуждению
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), заявил, что рекомендуемые МОК условия для участия российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов «не подлежат обсуждению».

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям индивидуальных нейтральных атлетов из России и Беларуси, которые не высказывают активной поддержки СВО и не имеют отношения к силовым структурам.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования были организованы без серьёзных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе.
В этих жёстких условиях мы даём возможность спортсменам соревноваться и вносить свой вклад во взаимопонимание и мир. Мы видели, что это получает всё большую поддержку.

Из России поступили некоторые комментарии по поводу этих условий. Хотелось бы ещё раз уточнить то, что мы говорили с самого начала — эти условия не подлежат обсуждению, мы не будем от них отказываться. Они должны строго соблюдаться, чтобы придать этому подходу авторитет и поддержку, которой он пользуется среди общественности, спортсменов и международного сообщества. Эту поддержку нужно зарабатывать изо дня в день строгим соблюдением условий», — приводит слова Баха Inside the Games.

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