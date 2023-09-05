«Миром правит политика». Глава МОК честно рассказал, почему Россию не пускают на Олимпиаду

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не устаёт «радовать» поклонников российского спорта всё новыми и новыми заявлениями по теме, которая остаётся горячей вот уже полтора года.
Бах пытается найти какой-то компромисс, но всё больше зависает между двумя разъезжающимися стульями. Он вроде бы хочет привезти на Олимпиады и россиян, и украинцев, вроде бы не принимает жёстких запретительных решений и даже даёт волю международным федерациям. Но на деле получается как с World Aquatics, готовой вернуть Россию на условиях полного унижения.
Но это, кажется, уже пройденный этап. Позиция МОК по допуску России давно понятна. А на днях Томас Бах дал большое интервью телеканалу CNBC, в котором обозначил мысль, обычно явно никем не проговариваемую.
«Мы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности, добиться уважения вашей организации, вам нужно сотрудничать с политикой.
Нельзя сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живём на острове или в пузыре, в полном одиночестве. Мы должны сотрудничать с политикой. Мы должны вести диалог с политикой и должны обеспечить, чтобы политика уважала нашу автономию, наш нейтралитет и таким образом позволяла нам делать мир лучше с помощью спорта. В противном случае, если нас будут политизировать, этот вклад пропадёт», – сказал президент МОК в ответ на вопрос об участии России и Беларуси в Играх.
Бах глобально прав, за исключением одного. Автономии и нейтралитета в олимпийском спорте больше не существует. А раз так, то «политика, которая правит миром», «вести диалог» со спортом не будет. А будет рулить.
МОК, как и целый ряд других мировых структур типа ЮНЕСКО или МАГАТЭ, всегда стоял выше политики. По крайней мере, старался создавать себе именно такой имидж и действовать так, чтобы эту свою репутацию сохранить. Но в последние годы этот принцип стремительно меняется и забывается.
Бах на церемонии закрытия ОИ в Сочи
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Когда глава МОК позволяет себе почти напрямую говорить, что мировой спорт находится под влиянием политики и санкции в отношении России – именно политические, ценность международной организации резко снижается.
Да, в руках Баха по-прежнему грозная сила. Да, нельзя взять и с ходу провести «правильную» Олимпиаду по нужным нам принципам – этот процесс может занять десятилетия. Но понятно одно – он уже запущен.
Потому что спорт, которым правит политика, не нужен половине мира.
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