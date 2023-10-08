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Томашевский высказался об отказе Непомнящего, Карякина и Грищука от участия в Суперфинале

Томашевский высказался об отказе Непомнящего, Карякина и Грищука от участия в Суперфинале
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Российский гроссмейстер, чемпион Европы и двукратный чемпион России Евгений Томашевский высказался об отказе Яна Непомнящего, Сергея Карякина и Александра Грищука от участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам в 2023 году.

«Уровень турнира из-за их отказа, конечно, упал. Понятно, что участие Непомнящего, Карякина, Грищука, Дубова украсило бы турнир. Опять же, российские шахматы настолько сильны, что любое соревнование проходит на высоком уровне и открывает новые имена. Думаю, Суперфиналы не станут исключением. Я в этом плане оптимист. Как говорится, свято место пусто не бывает. Благодаря отсутствию топов турнир более открытый и даже более интересный», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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