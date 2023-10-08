Томашевский прокомментировал участие Горячкиной и Лагно в мужской секции

Российский гроссмейстер Евгений Томашевский рассказал об отношении к участию шахматисток Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском турнире.

«‎Сугубо положительно отношусь к их участию в мужском турнире. Я восхищаюсь и Горячкиной, и Лагно. Я их давно знаю и слежу за их успехами. Могу пожелать им только самого наилучшего. Это великие спортсменки. Они добились много и добьются ещё большего. Надеюсь, у них получится побороться в турнире претенденток. Текущий турнир поможет им в этом. С большим уважением отношусь к игре Екатерины и Александры.

Удивили ли они меня чем-то? Я высокого мнения о современных женских шахматах. Мне кажется, они стремительно профессионализируются. Надеюсь, что очень скоро мы не сможем говорить отдельно о женских шахматах, а будет говорить об общих. На этом турнире мы видим это. У Саши вообще всё хорошо по очкам получается (после шести туров Горячкина занимает промежуточное второе место с четырьмя очками. — Прим. «‎Чемпионата»‎), у Кати чуть похуже. Они обе совершенно по праву здесь. Да, отношусь с большим пиететом ещё и потому, что помогаю женской сборной Азербайджана (смеётся).

Есть ли разница в стиле между мужчинами и женщинами в игре? Нет. На высоком профессиональном уровне они играют примерно так же, как и мы. Чем выше уровень, тем больше это прослеживается. У девушек с рейтингом 2400-2500 ещё можно почувствовать какую-то разницу, условно, они играют примерно так же, но более неровно. А девушки с рейтингом выше 2500 играют, как и мы. Партии с ними не сильно отличаются от партий с мужчинами-гроссмейстерами»‎, — рассказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.