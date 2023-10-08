Томашевский: была мысль закончить партию быстрее, чтобы успеть на матч «‎Спартака»‎ и ЦСКА

Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик московского «‎Спартака»‎ Евгений Томашевский высказался о своих мыслях в преддверии центрального матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «‎Спартаком» и ЦСКА.

«‎Скажу честно, была мысль закончить партию быстрее, чтобы успеть на матч (смеётся). Не уверен, конечно, что Володар за кого-то болеет, ему явно не до матча сейчас. Если без шуток, прошли уже те времена, когда я мог так сделать. Конечно, может, где-то в подсознании я держал мысль о матче. Но после 0-7 в двух последних матчах сильно много хорошего от игры не жду, но за «‎Спартак» болеть буду!» — рассказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.