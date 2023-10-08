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Кенийский легкоатлет обновил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию

Кенийский легкоатлет обновил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию
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23-летний кенийский бегун Келвин Киптум установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию на соревнованиях в Чикаго.

Киптум преодолел 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Прошлый рекорд принадлежал также спортсмену из Кении Элиуду Кипчоге — его результат 2 часа 1 минута 9 секунд. Также Кипчоге пробегал дистанцию за 1 час 59 минут 40 секунд в Вене в 2019 году, однако этот результат не был засчитан в качестве рекорда, поскольку забег не имел официального характера под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Для Келвина Киптума это вторая победа на главных марафонах планеты, куда входят соревнования в Лондоне, Берлине, Токио, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. Ранее кениец выигрывал марафон в Лондоне в этом году.

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