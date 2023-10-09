В Минске состоялись товарищеские матчи сборных России и Беларуси по мини-футболу

7 и 8 октября на территории спортивного комплекса «‎Уручье»‎ в Минске прошли две товарищеские встречи между сборными России и Беларуси. Оба матча завершились победами сборной России.

Первый матч завершился разгромом белорусов, итоговый счёт — 0:6. Россияне забили по три гола в каждом тайме, дублем отметился Янар Асадов. Александр Телегин, Дмитрий Прудников, Антон Соколов, а также белорус Андрей Семенюк, забивший мяч в свои ворота, отличились по одному разу.

Вторая встреча развивалась более активно, в первую очередь со стороны хозяев поля. Уже к 11-й минуте матча сборная Беларуси вела со счётом 2:0 после голов Сергея Крыкуна и Андрея Семенюка. Однако после этого россияне включились в игру и перевернули матч в свою сторону, забив три гола и установив итоговый счёт встречи. Отличился Янар Асадов, а также дубль оформил Никита Фахрутдинов.