Экс-бобслеист Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления россиян в нейтральном статусе

Бывший бобслеист Алексей Воевода поддержал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая высказалась против выступления российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Поддерживаю Елену на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните её знаменитый финиш, небывалый подъём национальной гордости и патриотизма!

Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК (Международного олимпийского комитета. — Прим. «Чемпионата»), ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «Чемпионата») и CAS (Спортивного арбитражного суда. — Прим. «Чемпионата») отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путём», — приводит слова Воеводы ТАСС.

43-летний Воевода победил на Олимпиаде в Сочи в составе экипажа-двойки и в составе экипажа-четвёрки, однако решением CAS был лишён наград. Спортсмен также завоёвывал серебро Игр (2006) и бронзу Олимпиады (2010), золото чемпионата мира (2011).