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Артемьев высказался об отказе Непомнящего, Карякина и Грищука от участия в Суперфинале

Артемьев высказался об отказе Непомнящего, Карякина и Грищука от участия в Суперфинале
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Триумфатор командного чемпионата мира по шахматам — 2019 в составе сборной России, чемпион Европы по блицу (2018) и по классическим шахматам (2019) гроссмейстер Владислав Артемьев высказался об отказе Яна Непомнящего, Сергея Карякина и Александра Грищука от участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам в 2023 году.

«Думаю, менее престижным турнир не стал, потому что титул чемпиона России — весомое звание, но в значимости Суперфинал потерял. Если бы играли Непомнящий, Карякин, Грищук или хотя бы часть из них, то это добавило бы определённого шарма, а борьба была бы более ожесточённой. Надо сказать, что и так достаточно сильный состав. Жаль, конечно, что наши ведущие игроки пропустили чемпионат. Ну что поделать, у каждого свои причины», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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