Артемьев прокомментировал ничью Лагно и Сычёва через 25 минут после начала партии

Лидер Суперфинала чемпионата России по шахматам гроссмейстер Владислав Артемьев высказал своё мнение о ничьей, зафиксированной в поединке Екатерины Лагно и Клементия Сычёва через 25 минут после начала.

«Что касается моей практики, я к подобным ничьим отношусь скорее негативно, хотя в некоторых ситуациях я готов пойти на такое, особенно если нужно зафиксировать результат. Допустим, короткая ничья обеспечивает первое или третье место.

Если говорить про партию Лагно и Сычёва, осталась ещё длинная дистанция… Но я не склонен критиковать кого-то, у каждого свой подход, план на турнир и своё самочувствие. Может быть, кто-то почувствовал, что ему нужно взять дополнительный день отдыха из-за недомогания. Много моментов разных. В целом это нормальное явление: бывают как такие ничьи, так и достаточно напряжённые партии», — передаёт слова Артемьева корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.