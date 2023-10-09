«Какая разница, женщина она или супербизон?» Шипов — о Горячкиной в мужском Суперфинале

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался об участии Екатерины Лагно и Александры Горячкиной в мужском турнире.

«Горячкина просто по рейтингу попадает в мужской турнир. Так что какая кому разница, женщина она, мужчина или супербизон? Это её личное дело, кто она. Надо с уважением относиться ко всем шахматистам, и никакого сексизма быть не должно. Попадаешь по рейтингу – играй ради бога. Да, Екатерину Лагно включили в турнир, потому что она, как и Александра Горячкина, имеет право выступать в турнире претендентов. Именно на фоне массовых, я подчеркну, массовых отказов ведущих шахматистов от этого Суперфинала у Федерации шахмат России (ФШР) появилась возможность включить Александру и Екатерину в мужской турнир. Считаю, вполне справедливо, что обе наши будущие претендентки выступают здесь. Вместо того чтобы роптать, надо просто играть и выигрывать», — сказал Шипов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.