Сергей Шипов: без Непомнящего, Грищука, Карякина идея финала с приставкой «супер» теряется

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался об отказе Яна Непомнящего, Сергея Карякина и Александра Грищука от участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам в 2023 году.

«Никто не виноват в сложившейся ситуации. У нас сейчас тяжёлые времена, турбулентность такая. Реально плохо с политической, с шахматной, с любой точки зрения, что тут нет ни Непомнящего, ни Грищука, ни Карякина. Сама идея финала с приставкой «супер» теряется. Кто бы ни выиграл этот турнир, в голове возникает мысль: «А что если устроить новый мега или гиперфинал, в котором сыграют Непомнящий, Грищук, Карякин, Крамник, Свидлер?» Кстати, и Гарри Кимович Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») – по-прежнему гражданин России! Хочется, чтобы финал вызывал тотальный интерес. К сожалению, по разным причинам сделать это не получается, но это отдельная тема. Зато у других шахматистов есть шанс показать себя. Пусть пользуются им», — сказал Шипов в интервью с с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.