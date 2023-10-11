Тренер, уволенный за поздравление Владимира Путина: смог бы работать в России

Бывший тренер мини-футбольного клуба «Смсраха» из Виймси (Эстония) серб Владимир Йованович рассказал о подробностях своего увольнения из клуба за публикацию в соцсети с поздравлением президента России Владимира Путина с днём рождения. По словам специалиста, между размещением публикации и его увольнением прошло всего 20 минут.

Сам Йованович не считает, что поздравить Владимира Путина — это что-то плохое. «Для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас», — цитирует Йовановича Sport24.

Рассуждая о перспективах дальнейшего трудоустройства, Владимир Йованович утверждает, что с поиском работы могут возникнуть проблемы и рассчитывает поработать в России. «Да, смог бы работать у вас. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится всё лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я всё понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к России, если возглавлю клуб из России, постараюсь говорить только на русском», — добавил Йованович в интервью.